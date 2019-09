Saverio Tommasi dialoga con i giovani a Pinerolo

Il reporter di Fanpage.it Saverio Tommasi dialogherà con i ragazzi del Loft Urban Box. L’appuntamento è per stasera alle 21 al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti 7-9 a Pinerolo. Tommasi è noto per i suoi reportage in cui affronta temi di grande attualità e molto sentiti.

Il giornalista sarà già ospite la mattina del Liceo Porporato di Pinerolo per una lezione sul tema dei migranti.

L’incontro cade nella giornata in cui le associazioni di volontariato di Pinerolo si ritrovano per la quarta volta nell’anno: il tavolo che le raggruppa inizierà a lavorare alle 17,30 al Germoglio di via Silvio Pellico 42, dopo il saluto del sindaco Luca Salvai e dell’assessore Lara Pezzano. Le associazioni presenteranno i loro progetti passati e futuri. L’appuntamento è aperto a tutti e per l’occasione verrà presentato “Fami Impact Progetto InterAzioni in Piemonte 2” per l’integrazione dei migranti.