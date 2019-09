Una pedalata tra Farassino, Armstrong e Buscaglione: a Mirafiori il blues si fa in bicicletta

Un tour in bicicletta seguendo le orme dei grandi musicisti che hanno riempito Torino di note indimenticabili. Da Gipo Farassino a Louis Armstrong, passando per Fred Buscaglione e Chet Baker, tutto rigorosamente a pedali: è "Giro di Blues", il primo evento musicale e sostenibile organizzato dall'associazione Iperurbana - narrazioni dalla città all'interno del programma "Mirafiori SìCura" (cofinanziato dall'UE nell'ambito di PON Metro 2014-2020).

L'evento, domenica 6 ottobre, vede la collaborazione delle cooperative Mirafiori Onlus, I Passi e L'Arcobaleno, e fa parte del progetto "Mirabike", che si occupa di promuovere l’utilizzo della bicicletta tra adulti e bambini offrendo ai cittadini un servizio di assistenza efficace e radicato sul territorio di Mirafiori Sud.

La pedalata avrà inizio alle 16,45 dai Murazzi del Po (all'altezza di piazza Vittorio Veneto), per incontrare subito Farassino e Buscaglione e, transitando da alcuni luoghi simbolo della Torino musicale del dopoguerra, arriverà alla Casa nel Parco di via Panetti 1 alle 19.30 circa.

Le tappe intermedie prevedono una sosta "swing" al monumento ad Amedeo di Savoia in corso Massimo d'Azeglio, un assaggio di jazz alla cascina Le Vallere di Moncalieri e una pausa rigenerante sulle sponde dell'ormai leggendaria spiaggetta cantata in "Sangon Blues". E' prevista anche una salita a piedi fino alle rovine dell'antico Castello di Mirafiori, dove il comitato Mirafiori Borgata illustrerà tutti gli interventi di recupero e pulizia che da tempo porta avanti per valorizzare il sito sabaudo.

La serata alla Casa del Quartiere proseguirà con un servizio di ciclofficina mobile (offerta dal progetto Mirabike) e la possibilità di cenare presso la “Locanda nel Parco”, il tutto condito dalla musica live a partire dalle ore 20. A esibirsi, i Touche Manouche (Oliver Crini e Francesco La Rosa), e The Black City (Martin e Simone Bellavia, Juan Carlos Calderin).

Per partecipare all'evento, è indispensabile prenotarsi (iperurabana@gmail.com, 3338012880).