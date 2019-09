Paura al fast food di Moncalieri, 20enne folgorata mentre pulisce il forno

Attimi di paura questa mattina al Burger King di Moncalieri, dove una dipendente ha preso una scossa elettrica mentre puliva un forno. L’incidente si è verificato poco prima dell’ora di pranzo e sul posto sono immediatamente intervenuti l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri.

Fortunatamente la 20enne non ha perso conoscenza e ha raccontato personalmente ai soccorritori quanto accaduto. In via precauzionale è stata portata all’ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice verde.

Il Burger King di corso Roma, dopo una momentanea chiusura per l’episodio, è stato poi riaperto al pubblico.