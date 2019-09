Appendino: "Il premier Conte sarà in città il 22 ottobre per parlare di Area di crisi complessa"

"Il 22 ottobre Conte sarà qui a Torino per ascoltare e conoscere i nostri progetti di sviluppo, con particolare interesse per Torino Area di crisi complessa. E mi sto confrontando anche con il ministro Patuanelli, che è attento e presto sarà da noi". Dalla voce di Chiara Appendino, sindaca di Torino, arriva la risposta a breve giro di posta all'appello degli industriali italiani al governo. Una risposta che arriva in coda a un intervento in cui la prima cittadina aveva anche sancito la chiusura di una battaglia campale, per il territorio. "Su TAV i giochi sono fatti, è una partita chiusa. Ma cominciamo a parlare di hyperloop che colleghi in pochissimo tempo Torino e Milano".

Più in generale, Appendino punta la lente d'ingrandimento su due aspetti, termometro della salute cittadina. "Flussi turistici e investimenti. Nel primo caso i numeri sono in grande crescita, merito della grande capacità ricettiva del nostro territorio. E siamo la città che cresce di più nel congressuale", dice la sindaca. Sul secondo aspetto, l'elenco è lungo: "Sono sempre di più gli investimenti internazionali: gli operatori sono tornati a mettere Torino al centro dell'attenzione. FCA investirà nell'elettrico e Intesa Sanpaolo nell'assicurativo. Poi Star Bucks e Rinascente presto apriranno i nuovi centri in citta, mentre Mercato Centrale sta rilanciando un'intera area della città, così come strutture come l'albergo Principi di Piemonte e quello che nascerà al posto di Porta Susa".