Autista di furgone distratto provoca tamponamento in via Barletta

La distrazione al volante può provocare conseguenze anche gravissime. Per fortuna, in questo caso, si è trattato di un semplice tamponamento, avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 4 ottobre, in via Barletta.

L'autista del furgone di una nota ditta di corriere espresso si è distratto nel cercare di prendere un foglio, finendo col tamponare una Fiat Punto di colore nero, senza riuscire a frenare in tempo, rovinando la parte posteriore della vettura.

Per fortuna, non ci sono feriti ma soltanto lievi contusioni per le persone coinvolte nel sinistro.