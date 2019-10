Torino, trova gatto e chiede un riscatto per restituirlo: arrestata

Domenica scorsa, in corso Traiano a Torino, i carabinieri della Stazione di Grugliasco hanno arrestato per estorsione una 54enne albanese. La donna è finita in manette subito dopo aver sottratto ad una 22enne rumena 300 euro.

Soldi necessari alla restituzione di Tigruz, un gatto di razza europea smarrito nei giorni scorsi dalla ragazza e successivamente trovato dalla estortrice. A Mirafiori erano stati affisse diverse locandine con la foto del felino e il numero da chiamare, in caso di avvistamento.

La 54enne ha trovato l’animale, contattando poi via whatsapp la proprietaria e chiedendole 1.000 euro per riavere il suo animale. Sono seguiti diversi messaggi e foto tra la 54enne e la 22enne, sino ad arrivare ad un accordo per un compenso di 300 euro.

All’appuntamento la giovane si è presentata con i Carabinieri, che hanno arrestato l'albanese subito dopo aver preso il denaro, restituendo il gatto alla proprietaria. Il felino sta bene e la sua “carceriera” è stata messa ai domiciliari.