Ivrea, abbonamento annuale ai mezzi pubblici con lo sconto per chi ha più di 65 anni

Entro giovedì 28 novembre i cittadini residenti a Ivrea che hanno compiuto 65 anni, possono recarsi presso lo Sportello Anziani del Comune di Ivrea, per richiedere l'abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano, fruendo degli ulteriori sconti previsti dal Comune di Ivrea.

L’abbonamento a tariffa agevolata, che ha un costo di € 152,00, può essere ulteriormente ridotto per i cittadini residenti ad Ivrea.

Sono infatti previste ulteriori agevolazioni messe a disposizione dal Comune di Ivrea, grazie alle quali il costo dell’abbonamento è fissato in € 40,00 per i cittadini di Ivrea ultra 65enni con ISEE da € 0,00 a € 6000,99, in € 60,00 con ISEE da € 6001,00 a € 16.000,99 e in € 100,00 con ISEE da € 16.001,00 a e € 20.000,99.

Per accedere alle ulteriori agevolazioni sarà necessario presentare un modulo di richiesta presso lo Sportello Anziani, allegando copia della carta di identità e dell'attestazione ISEE. Una volta verificata la sussistenza delle condizioni per accedere alle agevolazioni, si potrà ottenere l'abbonamento presso gli uffici GTT del Movicentro.

In caso di ISEE superiore a € 20.000,99 o di non presentazione dell'attestazione ISEE, la richiesta dell'abbonamento al costo di € 152,00 dovrà essere presentata direttamente presso gli uffici GTT.