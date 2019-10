Aerospazio, delegazione in visita agli stabilimenti di Altec e Thales Alenia Space

L'Onorevole si sofferma poi sui problemi riscontrati: "parlando con i tecnici e i dirigenti ci è stato riferito che il problema principale è, anche in questo caso, la burocrazia italiana e i suoi tempi di attesa; i meccanismi farraginosi di alcune parti dello stato mettono infatti in difficoltà le due aziende, sono dei pesi in quella che, come sappiamo, è una "corsa", il problema principale è che in Italia manca una "Legge sugli Affari Spaziali", ed è chiaro che queste due realtà non possono continuare ad essere trattate come due aziende ordinarie. Regole sì, ma non lacci e laccetti che si traducono in un vantaggio per le realtà straniere che in un settore come questo sono contemporaneamente partner e competitor", per estremizzare conclude il Deputato Giglio Vigna "se dobbiamo andare su Marte, non possiamo badare alla marca da bollo!".