Condannate a 8 mesi le donne arrestate martedì a Pinerolo per violazione di domicilio

Le donne arrestate il 15 ottobre dai Carabinieri di Pinerolo per violazione di domicilio sono state condannate questa mattina con il rito direttissimo alle pena di 8 mesi di reclusione.

Per la donna che era già stata condotta in carcere vi rimarrà in attesa di espiare l’altra pena per cui era già stata condannata mentre la seconda sarà sottoposta all’obbligo di firma. L’arresto si è reso possibile grazie a un carabiniere del Radiomobile di Pinerolo, che libero dal servizio e in abiti borghesi, ha notato le due donne forzare il portone di ingresso e allontanarsi subito dopo, avendo notato di essere osservate.

Il carabiniere ha allertato i colleghi in servizio continuando a seguirle sino in viale Montegrappa, ove insieme ai colleghi in divisa sono riusciti a bloccarle.