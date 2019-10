Detenuti torturati al carcere di Torino: arresti domiciliari per 6 agenti penitenziari

"L’attività d’indagine, che riguarda non solo le persone oggi sottoposte a misura cautelare, ma anche altri soggetti indagati a piede libero - si legge nella nota diramata stamattina dalla Procura - è ancora in corso ed è volta tanto ad accertare eventuali responsabilità penali di altri soggetti, quanto a verificare se ci siano stati altri episodi analoghi, oltre a quelli finora denunciati. L’applicazione delle misure cautelari (arresti domiciliari ndr) si è dunque resa necessaria per evitare, in questa delicata fase, il pericolo di inquinamento probatorio".

"Ferma restando l’assoluta e imprescindibile fiducia nei confronti dell’Autorità Giudiziaria - ha commentato il Segretario Generale del sindacato Osapp, Leo Beneduci -, l’arresto dei Poliziotti Penitenziari in servizio nel carcere di Torino, nell’ipotesi che gli stessi abbiano commesso il reato di tortura di recente introduzione nel codice penale Italiano, si immagina sulla presumibile base delle dichiarazioni di qualche soggetto detenuto, dimostra al di fuori di ogni possibile dubbio il grave stato di disorganizzazione e l’assenza di qualsiasi capacità gestionale da parte degli attuali organi centrali dell’Amministrazione Penitenziaria non in grado a nostro avviso di prendere atto in misura adeguata dello stato di abbandono e delle continue frustrazioni, offese e aggressioni subite ogni giorno dalle donne e dagli uomini della Polizia Penitenziaria in servizio nelle carceri italiane".