Blitz della Finanza al Gioberti, il sindacato Flc Cgil torna sulla polemica: "Modalità dell'ispezione senza precedenti"

In merito all’ispezione della Guardia di Finanza avvenuta al Liceo Gioberti di Torino per controllare, lezioni in corso, le presenze di chi vi lavora, la Flc Cgil di Torino e del Piemonte intendono comunicare la loro attenzione al caso, un fatto inusuale, verificando le motivazioni, in particolare riguardo alla forma in cui è avvenuto poiché il controllo della presenza degli insegnanti è stato effettuato anche nelle classi durante l’orario scolastico.

"E’ una modalità che non ha precedenti in un contesto scolastico ove la ricaduta educativa e sulla relazione docente-allievo, compresi l’autorevolezza e la credibilità del docente, sono fattori imprescindibili e da considerare. La rilevazione delle presenze avviene già da registro elettronico e poi se a scuola un docente non è in classe è di immediata evidenza".

"La forma e la scelta del contesto scolastico sono una novità e non positiva, con aspetti di gravità rispetto al prestigio dell’istituzione scolastica e degli insegnanti, sottoposti a controllo in classe davanti agli allievi. Un fatto che va chiarito verso un’istituzione come quella della scuola e rispetto a chi vi lavora con competenza, sensibilità e passione garantendone di frequente in prima persona il funzionamento, date le difficoltà in cui essa versa in Italia".