Ancora una denuncia per la "coppia della truffa", specializzati in specchietti, ma soprattutto arresti e guai con la legge

Nei giorni scorsi, in via Pancalieri, i carabinieri di Chialamberto - in collaborazione con i colleghi di Lanzo, Ceres e Venaria Reale, nell’ambito di un’attività finalizzata al contrasto dei reati predatori -, hanno denunciato per riciclaggio Biagio B., 31 anni , abitante in provincia di Agrigento, di etnia sinti dei cosiddetti “camminanti di noto”, nullafacente, con decine di denunce per quella che ormai tutti conoscono come la “truffa dello specchietto”.