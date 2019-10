Arrestato dalla Polizia il rapinatore latitante che aveva tentato di aggredire un negoziante di via Po

Aveva tentato di rubare all'interno di un centro estetico di via Po, il pomeriggio del 15 ottobre, era stato messo in fuga in qualche modo dai titolari, anche se uno di loro aveva rischiato grosso, essendo stato sfiorato da un taglierino lungo diversi centimetri.

L'identikit fornito però alle forze dell'ordine e aver deciso di denunciare il fatto, non scegliendo di far finta di nulla, alla fine è stato premiato. Nei giorni scorsi questo personaggio, un rapinatore latitante, è stato intercettato e arrestato dagli uomini della Polizia.

Il tutto sotto gli occhi di Vittorio Brumotti, con le telecamere di Striscia la Notizia a riprendere il tutto, con il video postato ieri sera durante il programma che proponiamo qui di seguito. Il rapinatore aveva pure avuto l'ardire di chiedere un selfie all'inviato della nota trasmissione, poco prima di essere bloccato e portato via dalle forze dell'ordine.