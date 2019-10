La società sta per fallire, ma con i soldi comprano opere d'arte e case di lusso: 9 persone nei guai

Sculture, dipinti di grande valore, immobili di lusso, il tutto con i fondi distratti dalla società, che – di lì a poco – infatti, fallisce lasciando a casa 170 dipendenti. E' un fallimento anomalo quello scoperto dalla Guardia di Finanza di Torino che, al temine di un’indagine durata oltre un anno, ha denunciato a vario titolo nove persone per bancarotta fraudolenta.

I Finanzieri del Gruppo Torino, che hanno eseguito le indagini coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno appurato come gli amministratori della società, leader per anni nel settore della verniciatura e con in portafoglio importanti collaborazioni con alcuni colossi dell’industria italiana, abbiano di fatto sottratto dal patrimonio aziendale ingenti fondi. Risorse destinate – almeno sulla carta - a parziale copertura dell’enorme debito accumulato.