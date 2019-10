Volpiano, rogo nella notte in un alloggio: tre persone intossicate

Incendio nella notte a Volpiano. Erano circa le 3.30 quando in via Ronchi - per motivi ancora da ricostruire - si sono sprigionate le fiamme all'interno di un alloggio.

All'interno, in quel momento, sono state tre le persone coinvolte, intossicate dai fumi. A riportare le conseguenze peggiori sono stati un uomo e una donna, marito e moglie, rispettivamente di 61 e 60 anni. Sono stati soccorsi e portati l'uno a Chivasso e l'altro al Giovanni Bosco. Codice verde, invece, per la terza persona presente in quel momento.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenute anche due ambulanze medicalizzate e un mezzo di base del 118.