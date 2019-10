Arrestati tre pusher africani della Polizia in piazza Santa Giulia

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia hanno tratto in arresto tre pusher stranieri: due cittadini del Gambia di 22 e 19 anni e un senegalese di 30. Tutti gli arrestati sono stati fermati nei pressi di Piazza Santa Giulia.

Il cittadino senegalese è stato notato stazionare all’angolo tra la piazza e via Cesare Balbo a una decina di metri dall’ingresso dell’oratorio lì presente. Poco dopo, l’uomo ha ceduto sostanza stupefacente ad una ragazza ed è stato fermato dai poliziotti. Lo straniero prima di essere bloccato ha cercato di disfarsi delle dosi di marijuana in suo possesso.

Esattamente nella stessa area, nelle vicinanze dell’ingresso della struttura ricreativa per i ragazzi, poco più di un’ora prima, i poliziotti del Commissariato avevano arrestato anche i due cittadini del Gambia. Il ventiduenne era stato fermato dopo aver ceduto marijuana a un acquirente, nonostante il suo tentativo di fuga in via Barolo angolo corso Regina Margherita. Durante le fasi dell’arresto del ventiduenne, l’altro cittadino del Gambia era stato visto occultare degli oggetti sopra una ruota di un’auto parcheggiata nella piazza.

I poliziotti lo avevano fermato recuperando 8 buste di cellophane contenenti una quarantina di grammi circa di stupefacente. Anche questo arresto era avvenuto nei pressi dell’oratorio, ancora aperto e mentre i ragazzi stavano giocando a basket.