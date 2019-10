Domani_Creativity Oggetti festeggia 18 anni con la mostra JACK

JACK distopia in bianco rosso nero oro è l’intervento di Pastore e Bovina per Elica che, da domani, sabato 26 ottobre, al 23 novembre, sarà allestito in Via Carlo Alberto 40/f a Torino, sede di Creativity Oggetti, concept store e punto di riferimento per le Arti Applicate e il gioiello contemporaneo.

Creativity Oggetti, per la sua maggiore età, sceglie Pastore e Bovina su cui ha puntato i riflettori già nel 2001 e il cui connubio prosegue da allora. JACK è la dissezione di un’idea del fare, lo studio di una speciale anatomia applicata alla ceramica, al tessile, al gioiello, al cioccolato.

Una mostra all’insegna della contaminazione che, per Pastore e Bovina, oltre che uno stato dell’essere, è anche il modus operandi degli ultimi 25 anni. Per l’occasione il duo si esibirà con alcuni artefatti, dai più noti ai pezzi unici site specific.

JACK sottintende l’ipotesi remota che la fantasia possa superare la realtà modificandola: i makers di vario tipo e genere ci provano più degli altri. Pastore e Bovina con Elica sono fra questi, un team di cercatori nella foresta “contaminata” delle Arti Applicate e del design. JACK sono così anche le intersezioni con lo speciale still life di Federica Cioccoloni che ha tagliato, col suo obiettivo, ceramiche e tessuti, quelli disegnati da Pastore e Bovina per Arcolaio, manifattura italiana d’eccellenza, con un’unica nota dolce, forse: il cioccolato sezionato dallo chef Andrea De Bellis.

L’esposizione sarà anche musica e video con un artefatto digitale creato da Fabio Fiandrini.

JACK, distopia in bianco rosso nero oro – un intervento di Pastore e Bovina per Elica

Torino, Creativity, 26 ottobre - 23 novembre 2019

Opening: sabato 26 ottobre 2019, dalle 16:00 alle 20:00 incontro con gli autori





Con le mani di: Arcolaio, Federica Cioccoloni, Andrea De Bellis, Fabio Fiandrini, Barbara Sales e quelle speciali di Andrea Betti e Nadia Mzihri.

Orario esposizione JACK:

Lun 15:30-19:30

Mar-Mer-Gio 10:00-13:00 / 15:30-19:30

Ven 10:00-14:00 / 15:30-19:30

Sab 10:00-13:00 / 15:00-19:30

Dom chiuso

Indirizzo: Via Carlo Alberto 40/f, Torino

Info: www.creativityoggetti.it