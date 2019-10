Satap e Ativa, Cirio chiede al ministro De Micheli garanzie sul futuro dei lavoratori delle autostrade

Il bando di gara per l’affidamento in concessione delle autostrade Torino-Piacenza e Torino-Ivrea-Quincinetto, della bretella Ivrea-Santhià, della diramazione Torino-Pinerolo e della tangenziale di Torino deve estendere all’individuazione puntuale dei singoli lavoratori, e non limitarsi ad una mera indicazione numerica, l’obbligo per la società subentrante di mantenere l’attuale personale impiegatizio, esattoriale e operaio della Satap S.p.A-tronco A21 e dell’Autostrada Ivrea-Valle d’Aosta S.p.A. come risultante dagli ultimi bilanci approvati antecedenti il subentro del nuovo concessionario: è quanto ha scritto oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in una lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dopo aver incontrato una delegazione dei dipendenti.