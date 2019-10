No al trasferimento del suk, tensioni tra Polizia e venditori abusivi a Borgo Dora

Attimi di tensione questa mattina a Borgo Dora, a Torino. Dalle prime ore dell'alba - fanno sapere dal gruppo Residenti Resistenti (comitato Oltredora, associazione Fuori di Palazzo e altri) - "un nutrito gruppo di forze dell'ordine in assetto anti-sommossa ha presidiato l'area davanti al Sermig. L'obiettivo era impedire ai venditori del Libero Scambio che non hanno accettato lo spostamento in via Carcano dal 5 ottobre, di posizionare i teli a terra".

Non sono mancati i momenti di contrasto tra forze dell'ordine e ambulanti. "Ci sono state alcune cariche sui balonari - proseguono - e chi li sostiene, tra cui noi e alcuni ragazzi dei centri sociali. Porta Palazzo è di nuovo militarizzata, tutto questo è molto triste".

Alcuni espositori hanno poi aperto i teli con la merce davanti alla mongolfiera, ma sono stati immediatamente allontanati dalla Polizia Municipale.

"Si sta verificando - commenta il Presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri - quello che abbiamo sempre temuto. La soluzione per evitare che ciò accadesse l'avevamo proposta in tutti i tavoli , ma la Sindaca Appendino ha preferito esiliare i poveri in via Carcano". "Ed oggi l'ennesima giornata di tensione in città. Con un danno economico per tutti: il Balon merita altro" conclude Deri.

L'area di Canale Molassi e San Pietro in Vincoli, occupata per 38 settimane dagli ambulanti del suk, è stata liberata nelle scorse settimane dopo innumerevoli esposti e lamentale.