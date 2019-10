Mappano, i carabinieri pedinano i tossici e scoprono un centro smistamento e deposito merce rubata

Sabato scorso, i carabinieri della stazione di Leinì, in collaborazione con i colleghi della stazione Torino La Falchera (compagnia Oltre Dora) e del Nucleo Cinofili di Volpiano, hanno arrestato un italiano di 20 anni per detenzione di stupefacenti e denunciato cinque marocchini, tra i 34 e i 42 anni, per ricettazione e furto di energia elettrica.

Pedinando alcuni tossicodipendenti di Mappano, i carabinieri sono riusciti a individuare un pusher in via Carema. Ai tossici era vietato l’ingresso in casa e le consegne di marijuana e hashish avvenivano in strada, su appuntamento telefonico.

Per arrestare il pusher, i carabinieri hanno dovuto attendere uno scambio di droga in strada. La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare circa 300 grammi tra marijuana e hashish.

È stato inoltre individuato un appartamento trasformato in un centro di smistamento e deposito di refurtiva utilizzato dai tossici, molto probabilmente, per vendere la merce rubata per poter comprare la droga in via Carema.

Abbigliamento, 600 batterie Kodak e 40 salva acqua per doccia probabilmente provento di furti in negozi e supermercati, è stata sequestrata dai carabinieri in un appartamento di Torino in via Cottolengo.

Cinque maghrebini sono stati denunciati, a vario titolo, per ricettazione e furto di energia elettrica. I carabinieri hanno notato durante la perquisizione che l’impianto elettrico era stato manomesso e che l’appartamento erta stato collegato con un cavo alla rete elettrica pubblica.