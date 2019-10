In biblioteca a Pianezza si parlerà di Papilloma Virus: appuntamento mercoledì 30 ottobre alle ore 17:30

L'infezione da papilloma virus umano è molto comune e, secondo i dati più recenti, è alla base dell'insorgenza di numerosi tumori oltre a quello della cervice uterina.Se fino a qualche anno fa la ricerca si è concentrata solo sul rapporto tra HPV e tumore della cervice uterina, sono sempre più numerose le prove che dimostrano come il papilloma virus abbia un ruolo anche in altri tipi di cancro, non solo femminili e non solo dell'area genitale.