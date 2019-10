Night Buster amplia l’offerta per le periferie: dal 31 ottobre nuovi bus da Mirafiori, Falchera e San Salvario

Night Buster si espande e arriva sempre di più in periferia. È stato annunciato oggi l’ampliamento sperimentale, per un periodo compreso sino al 6 gennaio 2020, dell’offerta di Gtt che il venerdì, sabato e nei prefestivi collega i capoluoghi periferici al centro della città e alle zone della movida.

A partire da domani, giovedì 31 ottobre, il servizio arriverà anche nei quartieri San Salvario, Falchera e Mirafiori Sud. Nel dettaglio, Gtt ha previsto il prolungamento delle linee S5 Viola, N4 Rossa e S18 Blu. La richiesta di integrare la rete è arrivata all’azienda dei trasporti dalla città di Torino, al fine di agevolare la mobilità dei giovani.

La principale motivazione delle modifiche che verranno introdotte da oggi va ricercato nel mutamento della movida: “Il flusso dei giovani si è spostato da piazza Vittorio a San Salvario, per questo abbiamo avanzato questa richiesta” spiega Marco Giusta, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Torino. L’attuale chiusura dei Murazzi, infatti, ha spostato il centro della movida, rendendo di fatto poco attuale il capolinea di piazza Vittorio.

“L’espansione a Falchera e Mirafiori Sud consentirà ai giovani di spostarsi non solo verso il centro ma viceversa: sono tanti gli avventori di alcuni punti di riferimento periferico come il Barrio e Strada delle Cacce e Casa del Quartiere”, è l’analisi di Marco Giusta. Non si tratta quindi di una revisione complessiva della rete, ma di un micro cambiamento che, senza impattare troppo su turni di autisti e personale, fornirà un miglioramento del servizio.

Nel dettaglio le modifiche previste da Gtt al servizio Night Buster:

Novità per il servizio Night Buster, i bus notturni che venerdì, sabato e nei prefestivi collegano i capoluoghi periferici con il centro città. I quartieri San Salvario, Falchera e Mirafiori sud da giovedì 31 ottobre 2019 potranno contare su una linea diretta per i luoghi della movida torinese, con il prolungamento delle linee S5 Viola, N4 Rossa e S18 Blu.

Partenze ogni ora, dal capolinea di Falchera dalle 00.00 alle 4.00 e dal capolinea di piazza Vittorio dall'1.00 alle 5.00.

Nuovo collegamento con il quartiere San Salvario

· Linea S5 Viola. Direzione piazza Vittorio Veneto: dal capolinea di piazza Cattaneo seguirà il percorso attuale fino in corso Rosselli da cui prosegue per corso Re Umberto, corso Sommeiller, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, percorso attuale fino al capolinea di piazza Vittorio Veneto. Direzione piazza Catteneo: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto segue il percorso attuale fino in corso Vittorio Emanuele II e da qui prosegue per via Nizza, corso Sommeiller, corso Re Umberto, corso Rosselli, corso Orbassano, percorso attuale fino a piazza Cattaneo.

Gli orari restano invariati con passaggi ogni ora: prima partenza dal capolinea di piazza Catteneo alle 0.30, ultima alle 4.30, e prima partenza da piazza Vittorio all'1.00, ultima alle 5.00.

Nuovo collegamento con il quartiere Falchera

· Linea N4 Rossa. Direzione Falchera: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto segue il percorso attuale fino in corso Giulio Cesare da cui prosegue per via Lauro Rossi, via Cigna, via Toscanini, corso Vercelli, piazza Rebaudengo, via Botticelli, piazza Derna, corso Giulio Cesare, piazzale Romolo e Remo, via Ivrea, SP Torino-Cuorgnè, viale Falchera, via dei Faggi, via delle Querce, via degli Ulivi, via delle Querce (nuovo capolinea).

Direzione piazza Vittorio Veneto: dal capolinea di Falchera prosegue per via delle Querce, via delle Robinie, piazza Astengo, via dei Frassini, viale Falchera, SP Torino Cuorgnè, via Ivrea, corso Giulio Cesare, piazza Derna, via Botticelli, percorso attuale fino a piazza Vittorio veneto.

Partenze ogni ora, dal capolinea di Falchera dalle 00.00 alle 4.00 e dal capolinea di piazza Vittorio dall'1.00 alle 5.00.

Nuovo collegamento con Mirafiori Sud

· Linea S18 Blu. Direzione piazza Vittorio Veneto: dal nuovo capolinea di via Artom prima di via Candiolo (in comune con la linea 81), dopo avere effettuato l'inversione di marcia, prosegue per via Candiolo, via Artom, via Pio VII, via Bossoli, via Pannunzio, via Casorati, via Pio VII, via Passo Buole e segue percorso normale fino al capolinea di piazza Vittorio Veneto.

Direzione via Artom: dal capolinea di piazza Vittorio Veneto segue il percorso attuale fino a via Pannunzio da cui prosegue per via Bossoli, via Po VII, via Artom (capolinea).

Partenze ogni ora, dal capolinea di Falchera dalle 00.00 alle 4.00 e dal capolinea di piazza Vittorio dall'1.00 alle 5.00.

Se la sperimentazione dovesse dare esito positivo, le misure potrebbero essere prese definitivamente per l’estate, periodo in cui l’afflusso nelle zone della movida è solito intensificarsi. Da parte di Gtt e della città, l’obiettivo è chiaro: portare il servizio a tutti, anche a chi vive in periferia.