Torino-Ceres chiusa due anni per il passante, Uncem: "Ferrovia non va bloccata, si trovi una soluzione"

L'ipotesi della chiusura temporanea della Torino-Ceres spaventa i sindaci piemontesi. "Uncem è particolarmente sorpresa dalle notizie circolate negli ultimi giorni tra i passeggeri e anche tra i Sindaci dei Comuni del Ciriacese e delle Valli di Lanzo, secondo le quali la ferrovia Torino-Ceres verrà bloccata per due anni, per i lavori di inserimento dell'attuale percorso nel "passante" di corso Grosseto". Un fulmine non certo a ciel sereno visti gli stop estivi ai quali le valli alpine più vicine a Torino sono abituate, le criticità della linea alpina, le criticità di gestione da parte di Gtt. Una chiusura che, secondo quanto registrato in queste ultime ore, permetterebbe a Trenitalia di subentrare sulla linea, visto che il vettore ha visto il bando per la gestione del nodo torinese".