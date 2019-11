Meteo, l’autunno arriva a piccoli passi su Torino e provincia: il bollettino del weekend di Ognissanti

Il cambiamento è già in atto, con un afflusso di aria fresca che scaccerà la mitezza esasperata al Nord e su parte delle regioni centrali anche a suon di precipitazioni più incisive nella giornata di sabato. In discesa le temperature anche se il terreno risulta ancora molto caldo , facilitando così l’evaporazione delle precipitazioni cadute con le tipiche nebbie di avvezione.

Dopo le piogge e le precipitazioni sul basso Piemonte, le condizioni meteorologiche sono destinate a migliorare leggermente: le giornate di sabato e di domenica potrebbero comunque riservare precipitazioni. Temperature in abbassamento progressivo con termometro con minime in pianura intorno 7-8°C e massime 11-13°C. Venti per lo più deboli in pianura, localmente moderati sui rilievi.