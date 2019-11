Incendio in una mansarda a Moncalieri, sei squadre dei pompieri in azione nella notte

La notte di Halloween appena trascorsa è stata ricca di interventi per i Vigili del Fuoco nella provincia di Torino. Quello più importante a Moncalieri (dove nel pomeriggio di ieri si era registrato un incendio in un vicolo laterale al piazza Vittorio), in strada dei Mughetti.

Una mansarda, per ragioni ancora da accertare, ha preso fuoco e pochi minuti prima della mezzanotte i pompieri giunti sul posto. Ben sei squadre, compresi i volontari di Vinovo, sono stati impegnati per domare il rogo, che è stato spento solamente attorno alle 3.15. Per fortua, non si registrano intossicati o feriti, anche se gli occupanti sono stati evacuati per ragioni di sicurezza.

Numerosi gli incidenti stradali avvenuti nel corso della notte, forse anche a seguito di feste o di nottate durate troppo a lungo. Macchine sono finite fuori strada a Rivalta, in via Giaveno, a Front, nel Canavese, oltre che a Carmagnola, ma non si segnalano conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Una vettura, invece, ha preso fuoco a Ciriè, costringendo i pompieri ad intervenire alle prime luci del giorno.