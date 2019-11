Giocoleria, danza e teatro fisico fanno volteggiare FLIC: a Torino arriva "Gibbon"

Prende il via questa sera allo Spazio FLIC di Torino (via Niccolò Paganini 0/200) la nuova stagione della Scuola di Circo con Gibbon, creazione della storica compagnia inglese Gandini Jugglling, ideata e interpretata dai due artisti Chris Patfield e José Triguero.

Presentato per la prima volta in Italia, è uno spettacolo divertente e surreale che combina danza, teatro fisico e giocoleria per esplorare le assurde e comiche connessioni tra i comportamenti umani, affrontando stereotipi ideologici tipici del genere maschile. Schemi ipnotici e sequenze di giocoleria compongono una narrazione in un crescendo avvincente, che combina eccellenti abilità tecniche e recitative in un’atmosfera surreale.

Acclamato al Total Theatre durante il Fringe Festival di Endinburgo nel 2018, viene presentato a Torino in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo.

In cartellone per la stagione 2019/20 ben 28 appuntamenti, con sette proposte di "Circo in Pillole" tra il 9 novembre e il 22 febbraio, undici serate con spettacoli di fine corso e progetti personali degli allievi tra il 3 aprile e il 20 giugno. E, ancora, il 14 e il 15 marzo due cabaret con cui sette ex-allievi si sono laureati nel 2019 al CNAC (Centre National des Arts du Cirque di Châlons-en-Champagne), il 7 aprile la nuova produzione “Equilibri”, creata assieme all’Accademia di Musica di Pinerolo, mentre il 16 maggio avrà luogo la restituzione delle residenze artistiche realizzate attraverso il progetto “Surreale – Artisti nei territori".

Oltre allo spettacolo di questa sera, saranno altre tre le compagnie ospiti: il 23 e 24 febbraio, “Work” di Claudio Stellato, il 7 marzo “Andre” della compagnia La Belle Journée e il 18 aprile “Johann Sebastian Circus” di Circo El Grito.

Per maggiori informazioni: www.flicscuolacirco.it