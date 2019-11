Qualità dell'aria a Torino: “Coinvolgere la Regione e i comuni della cintura”

Il documento, suddiviso in venti punti, chiedeva alla città “misure strutturali” come limitazioni alla circolazione dei mezzi più inquinanti, il coinvolgimento dei comuni dell'area metropolitana, la costruzione di un portale web di informazione per i cittadini e un aumento dei sensori per la rilevazione dell'inquinamento atmosferico: “Si pensava – ha dichiarato il primo firmatario Federico Mensio – a uno sforzo di sistema per il miglioramento della qualità dell'aria: alcune misure, come il trasporto merci su rete tranviaria, erano obiettivamente di difficile attuazione ma per altre, come le giornate per la sostenibilità in collaborazione con le Circoscrizioni o i sensori, non è stato fatto abbastanza”.