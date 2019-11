Nuova isola pedonale a Borgo Dora: serve a mettere in sicurezza l'accesso dei bambini alle scuole della zona

Via Borgo Dora tra via Mameli e corso Giulio Cesare e via San Simone diventano isole pedonali. La delibera proposta dall’assessora Maria Lapietra è stata approvata oggi durante la consueta seduta del martedì.

La nuova istituzione fa seguito alle richieste del Comitato Borgo Dora e della Circoscrizione 7 in quanto il transito dei veicoli rendeva pericoloso l’attraversamento pedonale dei bambini verso le scuole della zona: scuola materna comunale Maria Teresa, scuole del Cottolengo, Nido del dialogo del Sermig. Le due vie sono spesso usate come scorciatoia per evitare il traffico di Porta Palazzo.