Il Teatro Ragazzi e Giovani fa "tris": tre spettacoli in programma nel weekend

Questo fine settimana la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino serve il "tris", proponendo ben 3 spettacoli.

Sabato, spettacolo adatto ai più grandicelli, giovani e adulti: alle 21 in sala grande, "La storia del rock 3", ultimo capitolo dei Flexus, band che suona e racconta la musica rock dalla caduta del muro di Berlino alla morte di Freddie Mercury, dal Grunge dei Nirvana al Brit Pop degli anni ’90 fino alla contaminazione di generi musicali del nuovo millennio.

Domenica, spazio alle famiglie e ai bambini più piccoli, con due spettacoli che raccontano, rispettivamente, la magia dell'infanzia e della crescita e il fascino della musica classica, rivista in chiave ironica e divertente.

Alle 16 e alle 17.30, in sala piccola, ecco "Strip" della Compagnia Teatrale Stilema, uno spettacolo storico di e con Silvano Antonelli dove l’essere bambino è veramente in scena a vivere tutte le sue incredibili esperienze di conoscenza del mondo.

Alle ore 16.30, ma in sala grande, "Classica for Dummies" di Microband, il duo composto da Luca Domenicali e Danilo Maggio definiti i Fratelli Marx della musica comica, in uno spettacolo dedicato alla musica classica con irresistibili gag, magiche invenzioni e quella vena di comica follia che li caratterizza.

La casa del Teatro Ragazzi e Giovani è in corso Galileo Ferraris 266. Info tel. 011.19740280 - biglietteria@casateatroragazzi.it - www.casateatroragazzi.it