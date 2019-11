Ad Aurora un ciclo di incontri sulle problematiche dei cittadini

G.I.C. Forum, in collaborazione con ViviPiemonte e con il patrocinio della Circoscrizione 7, organizzano un ciclo di incontri dedicato all'approfondimento di problematiche di pubblico interesse.

Gli appuntamenti, iniziati sabato 9 novembre discutendo del mercato dell'energia, si svolgeranno tutti i sabati di novembre (dalle ore 10) presso la Biblioteca Civica “Italo Calvino” di Lungo Dora Agrigento 94 a Torino. L'obiettivo dell'iniziativa è quella di fornire ai cittadini strumenti adeguati a comprendere tematiche comuni.

“Nonostante i vari strumenti di informazione – fanno sapere i presidenti delle due organizzazioni Roberto Dosio e Giuseppe Contestabile - non si riesce ad avere una conoscenza obiettiva e completa delle problematiche che quotidianamente dobbiamo affrontare. In questo quarto ciclo di incontri vorremmo dare la possibilità a tutti di incontrare esperti del settore per confrontarsi direttamente”.

Gli argomenti trattati nei prossimi incontri saranno “Tecnocrazia digitale” (consapevolezza e difesa dalle tecnologie digitali che imbrigliano la nostra vita), “Le vitamine dei 100 anni” (l'importanza delle vitamine D e K per la nostra salute), e “La previdenza integrativa” (rischi e inganni dei fondi pensione).

E' gradita la prenotazione scrivendo a gicforum@alice.it