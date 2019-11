Feto ritrovato in un'aiuola di piazza Benefica: affidate le analisi medico legali

Proseguono senza sosta gli accertamenti dei carabinieri di Torino sul feto ritrovato in piazza Benefica, in un'aiuola, all'interno di un contenitore di plastica. Le analisi, infatti, sono state affidate al medico legale Roberto Testi e al pubblico ministero Chiara Maina.

Il primo dovrà eseguire gli esami necessari per stabilire se il feto embrionale, di 10 o 15 settimane e immerso in un liquido conservativo, si tratta di un campione di laboratorio o di un aborto. In corso anche le indagini dei carabinieri: i militari dell'Arma del nucleo investigativo stanno visionando le telecamere della zona, in cerca di una pista, di qualcuno che possa aver asciato tracce.

Di certo la provetta, analizzata dall'Unità Scientifica, è risultata priva di segni identificativi quali marchi. Gli inquirenti, in cerca di un'impronta digitale, non escludono alcuna ipotesi. Potrebbe infatti trattarsi di un furto avvenuto in un laboratorio o in un ospedale. Il condizionale, in questa fase delle indagini, è d'obbligo.