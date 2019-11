Polizia municipale, sequestrate 4 slot machine

Nella mattinata di oggi, a seguito di attività di vigilanza per la tutela del consumatore, viste le ripetute segnalazioni di cittadini residenti riguardanti l'utilizzo di apparecchiature installate illecitamente all'interno di locali di somministrazione Agenti del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della Polizia Municipale hanno proceduto al controllo di un bar di via Roccavione.

All'interno dell'attività, sono state rinvenute 4 slot-machine che non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili quali, in questo caso, una scuola e una chiesa.



Il gestore del locale, cittadino di nazionalità cinese, è stato sanzionato per un totale di 8.000 euro (2.000 euro per ognuna delle 4 macchinette installate) e gli apparecchi videogioco sono stati posti sotto sequestro amministrativo e sottratti alla materiale disponibilità degli avventori.