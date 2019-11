L’arte della mixology incontra assenzio e caffè: Affini ospita Jordy di Leone

Arriva direttamente dalla Capitale e per due giorni sarà ospite di Affini Rivendita 1 e Rivendita 2, Jordy di Leone, celebre bartender specializzato nella miscelazione del caffè, ingrediente molto utilizzato nelle sue creazioni. Una passione che ha portato Jordy a dar vita al progetto itinerante Miscelandoinitalia, per illustrare la sua innovativa mixology che prevede l’utilizzo di strumenti come french press o coffee syphon presi a prestito proprio dal mondo della caffetteria.

Venerdì 22 Jordy sarà da Affini Rivendita 1, in Via Belfiore 16 , per presentare “Xenta Absenta”, l'assenzio ultimo nato di casa Xenta, frutto della collaborazione tra il bartender romano e il master distiller di "Torino distillati" Dennis Muni. Dalle ore 15 si parlerà quindi della storia e applicazione di questa pianta, con particolare attenzione a “Xenta Absenta” caratterizzato da dieci diversi botanicals. La master class ne illustrerà l’utilizzo in miscelazione, da quella classica fino a quella tiki e tropicale, con l'utilizzo degli strumenti “prestati” dalla caffetteria. A seguire, dalle 18e30, Jordy affiancherà al banco l’head barman di Affini Michele Marzella, per miscelare cocktail a base Xenta, abbinati a tapas studiate appositamente dallo chef di Affini Niccolò Tealdi.

Sabato 23 protagonista assoluto sarà invece il caffè. Dalle 14,30, Jordy terrà da Affini Rivendita2, Piazza della Repubblica 3 , una Master Class dedicata proprio alla bevanda più amata dagli italiani e al suo impiego in miscelazione. Un viaggio alla scoperta di gusti e tendenze, tecniche e influssi.

L’evento si concluderà con una creativa mixology a 4 mani dove il caffè sarà protagonista, con Jordy nuovamente al fianco di Michele Marzella al banco di Affini Rivendita2.

Entrambe le master class sono gratuite ma si consiglia la prenotazione in quanto i posti sono limitati (Per Master Class Assenzio: tel. 011 024 0162; per Master Class Caffè: tel. 011 024 3170).