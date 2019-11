Processo piazza San Carlo: nuova udienza preliminare, per la prima volta in aula l'ex questore Angelo Sanna

L'ex questore di Torino, Angelo Sanna, si è presentato stamattina in tribunale a Torino per partecipare all'udienza preliminare del processo sui fatti avvenuti il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid alcuni rapinatori spruzzarono dello spray al peperoncino tra la folla, causando il panico.

Quella sera rimasero ferite oltre 1500 persone, fra cui Erika Pioletti, che morirà dopo dodici giorni di agonia, e la 65enne Marisa Amato, rimasta paralizzata e morta il 25 gennaio scorso. È la prima volta che Sanna, imputato insieme alla sindaca Chiara Appendino e altre 13 persone per omicidio colposo, disastro e lesioni, si presenta in aula. Il questore aveva lasciato Torino nel dicembre 2017, dopo soli sette mesi di servizio.