Maltempo a Torino, migliora la Dora: tutti aperti i ponti, scende il livello del fiume (VIDEO)

A Torino ha finalmente smesso di piovere, il cielo si è aperto e la Dora preoccupa di meno. Dopo un fine settimana di allerta, il livello del fiume è sceso e la situazione è in costante miglioramento.

La Dora, nel tratto cittadino, sta lentamente tornando alla normalità. In questo momento a Torino sono aperti tutti i ponti compresi il ponte Carpanini, ieri alzato di un metro per precauzione, e quello tra corso Vercelli e via Borgo Dora, precedentemente chiuso.

Il peggio sembra essere definitivamente passato. Ancora qualche ora e l’ondata di maltempo che ha fatto preoccupare più zone di Torino per l’innalzamento della Dora sarà solo un brutto ricordo.