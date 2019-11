Arrestato dalla Digos di Torino quarantenne anarchico ex occupante dell'Asilo

Nella mattinata odierna, la Digos di Torino, in collaborazione l’omologo ufficio di Verona, ha eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un quarantenne, militante anarchico, responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo.

La misura cautelare è legata all'operazione "Scintilla" dello scorso febbraio, che consentì di trarre in arresto sei militanti libertari riconducibili al centro sociale “Asilo”. All'associazione anarchica investigata furono attribuiti ben 21 attentati.