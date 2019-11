"Carte d'Egitto. Sulle tracce del passato": domani una giornata di studi su archivi e musei, a partire dal patrimonio archivistico del Museo Egizio

Il Museo Egizio e l’Archivio di Stato di Torino organizzano domani, mercoledì 27 novembre, una giornata di studi che, a partire dalla significativa collaborazione avviata nel 2016 tra i due enti e volta a digitalizzare e riunire il patrimonio archivistico del Museo, intende offrire un momento di riflessione sul rapporto tra musei e archivi, con esperti e ospiti di rilievo.

L’archivio cosiddetto “storico” del Museo Egizio è confluito dal 2009 nell’Archivio di Stato di Torino, mentre nel 2016 è stata formalizzata una collaborazione con la sede torinese dell’Archivio di Stato, che ha permesso di avviare in seguito la digitalizzazione dei materiali storici presenti all’interno della fototeca, e in un secondo momento dell’intera documentazione archivistica. Un progetto che ha l’obiettivo di aumentare e migliorare l’accessibilità del suo contenuto, e che allo stesso tempo sta consentendo di ricostruire innumerevoli storie in esso custodite.

“Questo convegno costituisce un’occasione preziosa di restituzione di quanto è stato realizzato nell’ambito dell’accordo siglato tra il nostro Museo e l’Archivio di Stato di Torino - – dichiara Christian Greco, direttore del Museo Egizio –. Una collaborazione di grande valore, resa possibile da un forte e reciproco impegno e dalla condivisione di un comune obiettivo, ovvero la messa a disposizione e lo studio dei documenti che attestano la storia del Museo, anche attraverso la loro digitalizzazione. Un progetto che può essere considerata a tutti gli effetti una best practice, e che offre un nuovo punto di vista nel rapporto tra musei e archivi”.

Nel corso della giornata interverranno, oltre al direttore Christian Greco, i principali rappresentanti dell’Archivio di Stato, nonché alcuni curatori del Museo, che hanno concentrato le proprie ricerche proprio sui materiali archivistici. Tra queste lo studio realizzato sulle testimonianze, che comprendono fotografie ma anche documenti privati e lettere, del lavoro svolto nel 1911 da Virginio Rosa, collaboratore di Schiaparelli, a Gebelein e Assiut nell’ambito della Missione Archeologica Italiana; o quello sulle carte relative agli scavi compiuti dal Museo Egizio a Qau el-Kebir e su quello che rivelano circa la composizione di questo importante sito archeologico. Tra gli ospiti del convegno, che si svolgerà al mattino all’Archivio di Stato e nel pomeriggio al Museo Egizio, inoltre studiosi di rilievo nazionale: tra questi Elena Calandra, che presenterà il geoportale digitale sviluppato dall’Istituto Centrale per l’Archeologia, e Roberto Balzani dell’Università di Bologna.

Per maggiori informazioni: https://museoegizio.it/esplora/notizie/giornata-di-studi-carte-degitto-sulle-tracce-del-passato-museo-egizio-e-archivio-di-stato-di-torino-27-novembre-2019/