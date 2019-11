Lo spaccio di droga si sposta verso la Torino "bene": in manette un pusher alla Crocetta

L’uomo, G.C., nato nel 1998, ha cercato di fuggire tra le automobili in transito lungo Corso Re Umberto, lanciando sotto un’auto in sosta un involucro con 17 dosi di crack e 26 dosi di cocaina, in tutto 37 grammi. Ma più che la quantità rinvenuta, l’arresto assume un particolare valore perché testimonia come il fenomeno dello spaccio delle sostanze stupefacenti si stia spostando nell’ultimo periodo verso la zona centro residenziale della città.

Le indagini delle impronte digitali effettuate nei confronti dell’arrestato hanno indicato che dal 2015 – anno in cui risulta censito in banca dati interforze – ad oggi, la Polizia di stato lo ha denunciato più volte per aver fornito false attestazioni sull’identità personale e per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso nel 2018 dal Questore di Torino.