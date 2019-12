Rosso (FdI): "T-Red di Torino non omologati, multe rischiano di essere annullate"

Le migliaia di multe fatte in pochi giorni coi primi tre T-Red di Torino rischiano di essere annullate. A sollevare il dubbio il capogruppo comunale di Fratelli d'Italia Roberto Rosso, che ha presentato un'interpellanza alla sindaca Chiara Appendino.

"Gli apparecchi installati a Torino - spiega Rosso - hanno ottenuto l'approvazione preliminare dal Ministero dei Trasporti, ma non sono omologati da parte del Mise. A questo si aggiunge - ha proseguito - che le telecamere sono state comprate da Iren e non dal Comune, mentre la gara d'appalto per l'acquisto deve essere svolta a livello europeo da parte dell'ente che vuole utilizzare i T-Red".

A denunciare il rischio di ricorsi anche l'associazione Globoconsumatori, che per voce di Mario Gatto ha spiegato come i Giudici di Pace in Italia "abbiano annullato quasi tutte le multe fatte con i T-Red non omologati"."Abbiamo - ha aggiunto - alcune sentenze che riguardano il semaforo di Moncalieri".