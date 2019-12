''Non sono sessista, sono sposato'', hater si scusano in tribunale a Torino. Sotto accusa anche la viceministro Castelli

''Non sono quella cosa là con le donne, non sono sessista, sono anche sposato''. Fioccano nell'aula del tribunale di Torino i tentativi di scuse da parte degli imputati di diffamazione via Facebook.

L'occasione è il processo che vede come parte civile una giovane donna di origine romena, che nel 2016, in occasione delle elezioni comunali dove era candidata in una Circoscrizione per il Pd, fu bersagliata dagli hater dopo un post pubblicato da Laura Castelli, esponente del M5S, oggi viceministro all'Economia, che compare tra la quindicina di persone sotto accusa.

Alla parte civile, patrocinata dall'avvocato Gianluca Orlando, sono state indirizzate delle lettere di scusa (ma non dalla Castelli), ma il giudice ha comunque respinto la proposta di proscioglimento anticipato per tenuità del fatto, presentata da alcuni imputati. ''Il termine 'patata' - ha spiegato per quanto riguarda uno dei casi contestati - parrebbe suggerire insinuazioni meschine, che devono essere approfondite nel processo''.