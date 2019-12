Torino conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre: sì anche alla commissione contro il razzismo

Torino conferirà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, testimone dell'Olocausto. La Sala Rossa ha approvato all’unanimità e tra gli applausi la proposta, a prima firma della vice-capogruppo del Pd Chiara Foglietta, che chiedeva di assegnare l’onorificenza alla senatrice a vita, finita sotto scorta nelle scorse settimane per minacce a sfondo razziale sul web. Il Consiglio comunale ha inoltre deciso di istituire la commissione consigliare speciale per contrastare l’intolleranza e il razzismo, così come di sottoscrivere il “manifesto della comunicazione non ostile”.

“Diamo la cittadinanza onoraria a Segre – ha spiegato Foglietta – perché ha testimoniato gli orrori del nazismo, ma soprattutto perché continua a farlo in un’Europa dove si stanno costruendo nuovi muri, dove si torturano persone e se ne lasciano altre in totale abbandono sulle isole greche. Vogliamo che Torino non giri la testa dall’altra parte: la città ha il dovere di guardare in faccia il razzismo e la transfobia”.

Parole accolte favorevolmente dal M5S, che per bocca della capogruppo Valentina Sganga ha commentato:”Abbiamo votato favorevolmente, perché come maggioranza condividiamo la necessità di dare un segnale forte e inequivocabile a chi soffia sul vento del razzismo ed intolleranza”. “Alla senatrice Liliana Segre e a tutte le persone sotto scorta vogliamo far sapere che non sono sole, che le istituzioni non la lasciano sola” ha concluso l’esponente pentastellata.

“E’ un atto dovuto – ha sottolineato il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca – perché non si possono giustificare gli errori di ieri ed in secondo luogo perché non vengano considerati come errori di ieri”.

“Oggi la Città – ha detto la sindaca Chiara Appendino, annunciando che domani sarà a Milano per la manifestazione a sostegno di Liliana Segre - e la comunità, in modo traversale e senza appartenenza politica, ha fatto una scelta di campo in coerenza con il suo percorso”. “Una scelta di campo -ha aggiunto la prima cittadina - che deve essere ribadita: oggi con questi tre voti sta dicendo che la città prende una posizione chiara ed inequivocabile. Torino non è razzista”.