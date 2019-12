Uomo investito da un'auto a Lombriasco, morto

Drammatico incidente nella tarda serata a Lombriasco, dove un uomo è stato trovato morto. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine il 40enne si trovava disteso a terra a bordo strada, ubriaco, quando è stato travolto da un'auto guidata da una ragazza.

Il conducente del mezzo si è fermato a prestare soccorso, ma è stato tutto inutile: il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima è di origine marocchina: la sua presenza a bordo strada era già stata segnalata in precedenza. Non si può escludere fosse già morto prima di essere investito.

Grave episodio sempre poche ore fa, questa volta a Torrazza Piemonte. Un uomo di 34 anni è caduto, nei pressi del campo sportivo, procurandosi un violante trauma alla colonna cervicale, dorsale e lombare. Sul posto l'elisoccorso, che ha portato il ferito in codice rosso all'ospedale CTO di Torino.