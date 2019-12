Un rogo è divampato questa mattina a Torino, in via Cirè 7, all'ultimo piano dell'ex Istituto per conciari "Baldracco", occupato dal 2015 da famiglie di migranti e ribattezzato "Spazio popolare Neruda".

Nessuno è rimasto ferito nell'incendio. L'entità del danno è ancora da stimare.