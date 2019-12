Metropolitana di Torino operativa fino alle 15. La Gtt ha fatto sapere, tramite il sito internet, che la linea 1 sarà attiva fino a metà pomeriggio e non verrà quindi sospesa in mattinata. Al momento non stanno circolando bus e tram, per lo sciopero proclamato dalla Ugl. I mezzi riprenderanno a circolare dalle 12 alle 15, per la fascia di garanzia.

Alle 15 entrerà in servizio il nuovo turno della metropolitana e seguiranno informazioni.