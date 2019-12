Il Collegio Einaudi e l'Istituto Tommaseo insieme per fare sistema

Il Collegio Universitario di Torino Renato Einaudi e l’Istituto Comprensivo Niccolò Tommaseo hanno firmato una convenzione per sviluppare reciprocamente attività di apertura verso il territorio e promuovere lo sviluppo di momenti di formazione legati alla lettura, all’ascolto, al lavoro di gruppo e all’incontro tra generazioni di studenti.

La capacità di saper guardare lontano e la vicinanza fisica dei due enti hanno facilitato l’accordo siglato dalla Presidente del Collegio, prof.ssa Elisabetta Barberis, e dalla Dirigente Scolastica del Tommaseo, prof.ssa Lorenza Patriarca. Fulcro delle attività sarà la Biblioteca Centrale del Collegio, sita in Via Maria Vittoria 39, che con un patrimonio di oltre 28.000 volumi e spazi ampi e luminosi, sarà uno luogo ideale per attività formative volte ad avvicinare i ragazzi alla lettura, alla consultazione dei libri, al lavoro in gruppo, con scambi tra generazioni di studenti, dalla materna all’università.

Dalle attività guidate in orario mattiniero, alla libera consultazione e al prestito dei libri in orario pomeridiano e serale, la biblioteca è infatti aperta a tutti dalle 14 alle 23. Inoltre i ragazzi del Tommaseo, che approfondiscono nel loro percorso di studi tematiche legate al cinema e al video, potranno mettere in pratica quanto appreso, seguendo alcuni dei tanti momenti di approfondimento culturale promossi dal Collegio e aperti alla cittadinanza, grazie all’attrezzature per video-conferenze e streaming messe a disposizione dall’Istituto.

Lavorare insieme per valorizzarsi reciprocamente, condividendo spazi e conoscenze.