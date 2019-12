Pedone investito da un'auto in via Chambery: è grave all'ospedale Martini

Alle ore 11.25 circa di oggi, lunedì 23 dicembre, in corso Brunelleschi angolo via Chambery si è verificato un grave incidente stradale.

Una Opel Corsa che stava percorrendo corso Bunelleschi in direzione via Monginevro, all'incrocio con via Chambery, con consenso semaforico, ha svoltato a sinistra investendo un pedone che stava attraversando la strada. La persona investita è un uomo di 80 anni.