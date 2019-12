Viola gli arresti domiciliari e viene trovato con addosso alcuni frammenti di hashish: arrestato

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato mercoledì sera dalla polizia per evasione e per droga: ha infatti violato gli arresti domiciliari, facendosi trovare in strada con nelle tasche residui di hashish.

A spingere i poliziotti a effettuare il controllo sul giovane e su un suo amico, entrambi marocchini, è stato un forte odore di sostanza stupefacente. I due stazionavano nei pressi di un portone in corso Brescia, a Torino. In seguito ad accertamenti, è emerso che il ventiduenne aveva a carico numerosi precedenti ed era quindi sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre la perquisizione personale ha permesso di rinvenire nelle tasche degli indumenti alcuni frammenti di sostanza tipo hashish. Il giovane è stato arrestato per evasione e sanzionato amministrativamente per il possesso di sostanza stupefacente.