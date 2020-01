I ciucci di Torino Oggi per Aron, arrivato giocando d'anticipo sulla Befana [FOTO]

"Aron è un dono di Dio, arriva sette anni dopo sua sorella Agnes Iulia e vediamo cosa succederà in futuro: ci piacerebbe una famiglia numerosa".

Felici, stravolti da tanti sentimenti tutti insieme: Raluca e Iulian, mamma e papà del primo nato a Torino nel 2020 affrontano la loro giornata di gioia circondati da medici e infermiere dell'ospedale Martini. E inevitabilmente si misurano con flash, telecamere e taccuini.

Il loro piccolo (per modo di dire, visto che pesa già quasi tre chili e mezzo: 3 chili e 450 per l'esattezza), è venuto alla luce 49 minuti dopo la mezzanotte del 1° gennaio. "Ma noi lo aspettavamo per il giorno 6", raccontano divertiti i genitori.

Fretta di nascere, di vedere il mondo, ma anche di conoscere la sua famiglia. "E' stato un parto velocissimo - racconta la mamma, 26enne - non è durato nemmeno un'ora e mezza, siamo stati fortunati".