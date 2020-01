Torna la musica di Andrea Giraudo: il 2020 inizia dal Diavolo Rosso ad Asti

Il nuovo anno porta anche la buona musica, con le prossime date del cantautore piemontese Andrea Giraudo, in Piemonte e in giro per l'Italia.

La prima sarà il 12 gennaio allo storico Diavolo Rosso di Asti dove, a partire dalle 19.00 Andrea si esibirà in uno speciale live nella "culla dei cantautori": un locale storico dove si sono esibiti artisti come Paolo Conte, Vinicio Caposella e molti altri. Nella migliore tradizione piemontese anche Andrea finalmente arriva in un locale che rappresenta una vera icona per la musica.

nel repertorio anche i brai del suo ultimo lavoro“Stare bene” un’esperienza diretta, semplice, che fluisce libera come una metafora di colori, odori, sensazioni, sentimenti.

Le canzoni di Andrea parlano di musica universale, quella che non si assoggetta a target, etichette o alla moda del momento. “Stare bene” è la sua personale ricerca di armonia, di semplicità e di condivisione. La musica unisce, perché cancella differenze altrimenti insormontabili, dà risposte semplici con strumenti semplici.

Per prenotare la serata in musica al Diavolo Rosso firmata da Andrea Giraudo, è possibile telefonare al numero 347793 5323

Il prossimo appuntamento del cantautore ppiemontese sarà nella città dei fiori: il 19 gennaio al Club Tenco di Sanremo.



