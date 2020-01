No Tav in piazza Castello per Nicoletta Dosio: "Contro la vostra repressione la Befana vi porta il carbone" [VIDEO]

"Contro la vostra repressione la Befana vi porta il carbone, libertà per Nicoletta e tutti i No Tav". Cosí recita lo striscione che stamattina in piazza Castello é stato esposto da poco piú di una cinquantina di persone appartenenti ai sindacati di base, al movimento No Tav e militanti di Potere al Popolo, che sono scesi in piazza in segno di solidarietà nei confronti di Nicoletta Dosio, l'ex insegnante di 73 anni, attivista No Tav, arrestata nei giorni scorsi a Bussoleno, in Val di Susa.

"Nicoletta sta bene - spiega Alberto Bausola, referente di Potere al Popolo Torino - ha già avuto modo di solidarizzare con altri detenuti. In questo Paese ci sono persone che rubano 49 milioni di euro agli italiani, che causano la morte di decine di persone perché risparmiano sulla manutenzione di un viadotto stradale a cui non succede niente, poi arrestano chi difende il proprio territorio dalla speculazione e dalle infiltrazioni della criminalità organizzata".

Intanto, il movimento ha annunciato un grande corteo No Tav sabato 11 gennaio, con partenza alle 13.30 da piazza Adriano.